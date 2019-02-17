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Макрон осудил антисемитские высказывания "желтых жилетов"

Макрон осудил антисемитские высказывания "желтых жилетов"

Киев  •  УНН

 • 11263 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил протесты "желтых жилетов" в антисемитских высказываниях и призвал к осуждению подобных проявлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Полиция взялась охранять французского философа и писателя Алана Финкелькраута после того, как против него прозвучали антисемитские оскорбления во время субботних демонстраций в Париже. Его назвали "грязным сионистом".

"Антисемитские оскорбления, с которыми он столкнулся, это абсолютное обесценивание всего, чем мы являемся, и что делает нас великой нацией. Мы не будем этого терпеть", - сказал Макрона.

По его словам, Финкелькраут, сын польских эмигрантов, который стал французским академиком, не только видный писатель, но и символ того, что республика открыта для всех.

По словам 69-летнего философа, он не впервые сталкивается с ненавистью и рад, что его защитила полиция.

Финкелькраут выразил свою солидарность с движением "желтых жилетов", однако раскритиковал его лидеров и заявил, что они слишком тщеславны. После этих слов в его сторону пошла волна как осуждений, так и слов поддержки.

Ранее УНН сообщал, что сторонники движения "желтых жилетов" объявили о намерении организовать марш от Марселя до Парижа в поддержку проведения в стране "референдумов народной инициативы".

Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались.

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