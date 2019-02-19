Во Франции вандалы обрисовали свастиками могилы на еврейском кладбище

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55499 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 74631 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128664 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129111 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129109 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124773 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159827 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117804 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141404 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145267 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Франции вандалы обрисовали свастиками могилы на еврейском кладбище

Во Франции вандалы обрисовали свастиками могилы на еврейском кладбище

Киев  •  УНН

 • 22889 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Около 80 могил на еврейском кладбище в восточной Франции неизвестные обрисовали свастиками накануне общенационального марша против антисемитизма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RFI.

Последствия вандализма обнаружили утром га кладбище в городке Каценайм, расположенном на границе с Германией.

На фото с места происшествия зафиксированы нацистские свастики, нарисованные на могильных плитах голубой и желтой краской. На одной из плит также разместили надпись на немецком языке "Elsassisches Schwarzen Wolfe" ("Эльзасские черные волки"), означающую название сепаратистской группировки неонацистов, активной в 1970-е годы.

Глава службы безопасности региона Жан-Люк Маркс заявил, что полностью поддерживает еврейскую общину, которая пережила очередной случай запугивания со стороны антисемитов.

Ранее УНН сообщал, что участников протестов движения "желтые жилеты" обвиняют в распространении антисемитских настроений.

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