Во Франции вандалы обрисовали свастиками могилы на еврейском кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Около 80 могил на еврейском кладбище в восточной Франции неизвестные обрисовали свастиками накануне общенационального марша против антисемитизма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RFI.
Последствия вандализма обнаружили утром га кладбище в городке Каценайм, расположенном на границе с Германией.
На фото с места происшествия зафиксированы нацистские свастики, нарисованные на могильных плитах голубой и желтой краской. На одной из плит также разместили надпись на немецком языке "Elsassisches Schwarzen Wolfe" ("Эльзасские черные волки"), означающую название сепаратистской группировки неонацистов, активной в 1970-е годы.
Глава службы безопасности региона Жан-Люк Маркс заявил, что полностью поддерживает еврейскую общину, которая пережила очередной случай запугивания со стороны антисемитов.
Ранее УНН сообщал, что участников протестов движения "желтые жилеты" обвиняют в распространении антисемитских настроений.