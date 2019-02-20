Президент Франции вместе с женой посетил мемориал Холокоста в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит посетили во вторник мемориал Шоа (музей, посвященный истории Холокоста) в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM, который вел прямую трансляцию, передает УНН.
Вместе с председателем Сената Жераром Ларше и спикером Национального собрания Ришаром Ферраном Макрон возложил цветы к мемориалу.
“Мы хотим продемонстрировать национальное единство. Наше общество нуждается во всех, и антисемитизма нет места в нашей республике”, — сказал глава нацсобрания.
Во вторник днем Макрон посетил оскверненное накануне вандалами еврейское кладбище в регионе Эльзас. Как сообщила ранее префектура Нижнего Рейна, неизвестные осквернили в ночь на 19 февраля около 80 могил на еврейском кладбище Катцхайм на северо-восток от Страсбурга. Прокуратура начала расследование данного инцидента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон осудил антисемитские высказывания “желтых жилетов”