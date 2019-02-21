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Макрон: Франция сталкивается с тревожным возрождением антисемитизма

Макрон: Франция сталкивается с тревожным возрождением антисемитизма

Киев  •  УНН

 • 8456 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Французское общество сталкивается с беспрецедентной волной антисемитизма. Об этом заявил в среду вечером президент Франции Эмманюэль Макрон на обеде, устроенном в Париже национальным Советом еврейских организаций, передает УНН со ссылкой на публикацию издания Le Figaro.

“На протяжении ряда лет — и эта ситуация обострилась в последние недели — наша страна, как вся Европа и почти все западные демократии, сталкивается с беспрецедентным со времени Второй мировой войны возрождением антисемитизма, — заявил глава французского государства, выступление которого транслировалось телеканалами. — Антисемитизм вновь убивает во Франции”.

По словам Макрона, “одной из современных форм антисемитизма является антисионизм”. Франция, указал он, намерена руководствоваться определением антисемитизма, которое применяет Международный альянс памяти жертв холокоста. Президент также сообщил, что в мае во французский парламент будет внесен законопроект против пропаганды ненависти в интернете.

Во вторник в столице Франции прошла многотысячная манифестация против роста антисемитских настроений. Ее инициаторами выступили более десяти французских политических партий. В своем заявлении они выразили обеспокоенность участившимися актами антисемитизма в стране.

Напоминаем, в ночь на 19 февраля в Эльзасе, по сообщению префектуры Нижнего Рейна, неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище к северо-востоку от Страсбурга. Прокуратура начала расследование данного инцидента.

Как сообщал УНН, президент Франции вместе с женой посетил мемориал Холокоста в Париже.

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