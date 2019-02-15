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Актуальне
РФ вже намагалась вплинути на результат українського волевиявлення

РФ вже намагалась вплинути на результат українського волевиявлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. На сьогодні Російська Федерація вже декілька разів намагалась вплинути на результат українського волевиявлення. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій у Києві під час круглого столу за участі депутатів Європейського Парламенту, передає кореспондент УНН.

"Україна цього року проходить і президентські, і парламентські вибори. Звичайно, це ставить перед нами нові виклики. Виклики, які полягають в тому, щоб забезпечити вільне волевиявлення громадян. Хочу вам сказати, що ми вже маємо ряд фактів, коли Російська Федерація усіма силами намагається вплинути на результат українського волевиявлення. Це відбувається у різних сферах – від намагання через кібератаки вплинути на Україну, через інформаційні атаки, до того, що вище керівництво Російської Федерації чітко визначає, кого вони б не хотіли бачити на посаді президента, чи у майбутньому українському парламенті", - сказав спікер ВР.

За його словами, Україні, звичайно буде надзвичайно важлива солідарність європейських партнерів в тому, щоб захистити результат українських виборів і не дозволити Росії впливати на волевиявлення українських громадян.

Нагадуємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запевнив, що МВС не допустить кібератак на бази ЦВК.

Українські Національні Новини

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