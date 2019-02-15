РФ вже намагалась вплинути на результат українського волевиявлення

"Україна цього року проходить і президентські, і парламентські вибори. Звичайно, це ставить перед нами нові виклики. Виклики, які полягають в тому, щоб забезпечити вільне волевиявлення громадян. Хочу вам сказати, що ми вже маємо ряд фактів, коли Російська Федерація усіма силами намагається вплинути на результат українського волевиявлення. Це відбувається у різних сферах – від намагання через кібератаки вплинути на Україну, через інформаційні атаки, до того, що вище керівництво Російської Федерації чітко визначає, кого вони б не хотіли бачити на посаді президента, чи у майбутньому українському парламенті", - сказав спікер ВР.

За його словами, Україні, звичайно буде надзвичайно важлива солідарність європейських партнерів в тому, щоб захистити результат українських виборів і не дозволити Росії впливати на волевиявлення українських громадян.

Нагадуємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запевнив, що МВС не допустить кібератак на бази ЦВК.



