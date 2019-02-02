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Аваков повідомив, що існують спроби масштабного підкупу виборців

Аваков повідомив, що існують спроби масштабного підкупу виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що на території країни існують спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців на виборах президента, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.

“Ми бачимо, що є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців. Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Якщо це перейде у фазу скоєння злочину, то поліція обов’язково втрутиться”, — наголосив міністр.

Очільник МВС також додав, що на даний момент зареєстровано 9 кримінальних проваджень щодо порушень у ході виборчої кампанії, також Аваков уточнив, що: “зокрема провадження, коли предвиборча кампанія фінансується не з виборчого фонду, напад на кандидатів та інші”.

Нагадуємо, Аваков запевнив, що МВС не допустить кібератак на бази ЦВК.

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