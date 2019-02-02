Аваков повідомив, що існують спроби масштабного підкупу виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що на території країни існують спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців на виборах президента, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.
“Ми бачимо, що є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців. Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Якщо це перейде у фазу скоєння злочину, то поліція обов’язково втрутиться”, — наголосив міністр.
Очільник МВС також додав, що на даний момент зареєстровано 9 кримінальних проваджень щодо порушень у ході виборчої кампанії, також Аваков уточнив, що: “зокрема провадження, коли предвиборча кампанія фінансується не з виборчого фонду, напад на кандидатів та інші”.
Нагадуємо, Аваков запевнив, що МВС не допустить кібератак на бази ЦВК.