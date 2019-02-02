Аваков сообщил, что существуют попытки масштабного подкупа избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что на территории страны существуют попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей на выборах президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
“Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается”, — подчеркнул министр .
Глава МВД также добавил, что на данный момент зарегистрировано 9 уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании, также Аваков уточнил, что: “в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и другие”.
Напоминаем, Аваков заверил, что МВД не допустит кибератак на базы ЦИК.