Порошенко повідомив про кібератаки на ЦВК України з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що напередодні, 24 і 25 лютого, Центральна виборча комісія України піддалася кібератаці з боку Росії, передає УНН.
"В РНБО розробили механізми захисту (ЦВК-ред.) разом з СБУ, департамент інформаційної безпеки і поліції по кіберзахисту ЦВК спільно з нашими американськими партнерами, бо вчора і позавчора відбулися DDoS-атаки з боку РФ", - заявив Президент.
Як повідомляв УНН, у 2018 році українські фахівці заблокували близько 400 кібератак.
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Крім того, в Україні фактично створені кібервійська, однак офіційно вони не проголошені.
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