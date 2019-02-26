Порошенко сообщил про кибератаки на ЦИК Украины со стороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что накануне, 24 и 25 февраля, Центральная избирательная комиссия Украины подверглась кибератаке со стороны России, передает УНН.
"В СНБО разработали механизмы защиты (ЦИК-ред.) вместе с СБУ, департамент информационной безопасности и полиции по киберзащите ЦИК совместно с нашими американскими партнерами, потому что вчера и позавчера состоялись DDoS-атаки со стороны РФ", - заявил Президент.
Как сообщал УНН, в 2018 году украинские специалисты заблокировали около 400 кибератак.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков заверил, что МВД не допустит кибератак на базы ЦИК
Кроме того, в Украине фактически созданы кибервойска, однако официально они не объявлены.
Ч ИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киберполиция: Россия планирует кибератаки на выборах в Украине