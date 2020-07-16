В Кремле заявили, что РФ не имеет никакого отношения к попыткам украсть данные о вакцине от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к попыткам взломать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Мы не приемлем подобные обвинения, ровно, как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года”, — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, Великобритания, США и Канада обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19.
Украина обеспокоена этими кибератаками РФ.