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Помпео: США хочуть створити міжнародну коаліцію для протидії Китаю

Помпео: США хочуть створити міжнародну коаліцію для протидії Китаю

Київ • УНН

 • 14156 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео під час візиту до Європи цього тижня заявив, що Вашингтон хоче створити міжнародну коаліцію для протидії впливу Китаю, та звинуватив Пекін у використанні пандемії для просування власних інтересів. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН.

Помпео виступив із заявою після “відвертих” переговорів з британським прем’єр-міністром Борісом Джонсоном і міністром закордонних справ Британії Домініком Раабом у Лондоні 21 липня на фоні загострення напруженості у відносинах з Китаєм через нібито приховування Пекіном початку пандемії коронавірусу, порушень прав людини у країні та звинувачень у кібер-піратстві.

Помпео закликав кожну країну, яка “розуміє свободу і демократію і цінує їх”, визнати загрозу, яку представляє Китай. “Ми сподіваємося, що зможемо створити коаліцію, яка розуміє це”, — наголосив Помпео.

Глава Держдепартаменту зазначив, що переговори з Борісом Джонсоном були “конструктивними”. Обговорювали вони, зокрема, ситуацію у Гонконгу та поширення китайських технологій мобільного зв’язку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G

Раніше США закликали уряд Британії заборонити використання технологій китайської компанії Huawei у мережах 5G-зв’язку. Про намір відмовитися від обладнання Huawei Лондон оголосив за кілька днів до візиту Помпео.

На початку 2018 року між США і Китаєм почалася торгова війна. Тоді президент Трамп збільшив мита на низку китайських товарів. Вашингтон заявив, що Пекін підриває позиції американських виробників. Пізніше США звинуватили Китай в крадіжці технологій. Китайська влада відповіла дзеркально. Сторони повідомили про врегулювання конфлікту, але остаточне вирішення питання було зупинене пандемією коронавірусу.

Білий дім підозрює Китай у приховуванні реальної інформації про початкову стадію епідемії, що могло привести до глобальної пандемії. Одночасно Вашингтон звинувачує Пекін в придушенні громадянських свобод в Гонконзі.

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