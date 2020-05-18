У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G

Реттґен зокрема вказав на нещодавній негативний досвід Німеччини, отриманий під час спричиненої коронавірусом кризи. "Нам довелося пересвідчитися на власному досвіді, якими можуть бути наслідки, якщо ми більше не в змозі виробляти досить прості вироби, як-от захисні маски для обличчя, а покладаємося натомість на такі країни, як Китай", - сказав політик.

"Тож ми наполягаємо на тому, щоб не ставити себе в залежність від підконтрольних держорганам Китаю компаній, коли йдеться про критично важливу інфраструктуру, а саме про нашу "цифрову нервову систему" - 5G", - застеріг політик, який нині є одним із претендентів на пост голови ХДС.

Поки що уряд ФРН не планує виключати Huawei з тендеру на розбудову 5G-мереж у Німеччині. Однак розроблений МВС ФРН проєкт закону про IT-безпеку передбачає необхідність перевірок постачальників мережі мобільного зв'язку 5G на предмет їхньої надійності.

Нагадаємо, США звинуватили Huawei у допомозі Ірану в стеженні за протестувальниками.