В Бундестаге требуют не допустить Huawei к развитию 5G
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген призывает не допустить китайскую компанию Huawei к участию в развитии сети мобильной связи 5G в Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Welt am Sonntag и DW.
Реттген в частности указал на недавней негативный опыт Германии, полученный во время вызванного коронавируса кризиса. "Нам пришлось убедиться на собственном опыте, какими могут быть последствия, если мы больше не в состоянии производить достаточно простые изделия, например защитные маски для лица, а полагаемся но на такие страны, как Китай", - сказал политик.
"Поэтому мы настаиваем на том, чтобы не ставить себя в зависимость от подконтрольных госорганам Китая компаний, когда речь идет про критически важную инфраструктуру, а именно о нашей цифровой нервной системе - 5G", - предостерег политик, который сейчас является одним из претендентов на пост председателя ХДС.
Пока правительство ФРГ не планирует исключать Huawei из тендера на развитие 5G-сетей в Германии. Однако разработанный МВД ФРГ проект закона об IT-безопасности предполагает необходимость проверок поставщиков услуг мобильной связи 5G на предмет их надежности.
Напомним, США обвинили Huawei в помощи Ирану в слежке за протестующими.