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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 81274 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105486 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112523 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102628 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102667 просмотра

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Помпео: США хотят создать международную коалицию для противодействия Китаю

Помпео: США хотят создать международную коалицию для противодействия Китаю

Киев  •  УНН

 • 14144 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Европу на этой неделе заявил, что Вашингтон хочет создать международную коалицию для противодействия влиянию Китая, и обвинил Пекин в использовании пандемии для продвижения собственных интересов. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Помпео выступил с заявлением после “откровенных” переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабе в Лондоне 21 июля на фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем из-за якобы сокрытия Пекином начала пандемии коронавируса, нарушений прав человека в стране и обвинений в кибер-пиратстве.

Помпео призвал каждую страну, которая “понимает свободу и демократию и ценит их”, признать угрозу, которую представляет Китай. “Мы надеемся, что сможем создать коалицию, которая понимает это”, — подчеркнул Помпео.

Глава Госдепартамента отметил, что переговоры с Борисом Джонсоном были “конструктивными”. Обсуждали они, в частности, ситуацию в Гонконге и распространение китайских технологий мобильной связи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бундестаге требуют не допустить Huawei к развитию 5G

Ранее США призвали правительство Великобритании запретить использование технологий китайской компании Huawei в сетях 5G-связи. О намерении отказаться от оборудования Huawei Лондон объявил за несколько дней до визита Помпео.

В начале 2018 года между США и Китаем началась торговая война. Тогда президент Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позже США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответила зеркально. Стороны сообщили об урегулировании конфликта, но окончательное решение вопроса было остановлено пандемией коронавируса.

Белый дом подозревает Китай в сокрытии реальной информации о начальной стадии эпидемии, могло привести к глобальной пандемии. Одновременно Вашингтон обвиняет Пекин в подавлении гражданских свобод в Гонконге.

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