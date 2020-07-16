На Алясці вирішили прибрати пам'ятник керівнику території у часи приналежності Росії, Москва відреагувала

“Ми засмучені тим, що на тлі хвилі осквернення і знесення монументів історичним особистостям, що захлеснула країну в ході масових протестів у США під рішення про демонтаж все-таки потрапила скульптура головному правителю російських поселень в Північній Америці, встановлена у 1989 році”, — зазначив Антонов.

Він також висловив жаль з приводу того, що “історія продовжує політизуватися”.

За словами Антонова, Баранов багато зробив для розвитку Аляски: під його керівництвом було побудовано понад 200 поселень, відкривалися школи, бібліотеки, храми, суднобудівні верфі, сільськогосподарські колонії і заводи.

Коментуючи перенесення пам’ятника, Антонов зазначив, що російське посольство не зверталося до мера або губернатора із закликом не допустити демонтажу монумента, щоб Росію “в черговий раз не звинуватили у втручанні у внутрішні справи”.

При цьому він зазначив, що координаційна рада організацій російських співвітчизників США і конгрес російських американців направили відкриті листи законодавцям штату і міста. За його словами, петиція набрала близько 6 тис. голосів.

В кінці червня частина жителів Сіткі виступила з закликом знести пам’ятник Баранову, розташований в центрі міста. Главу російської Аляски звинувачували в тому числі в геноциді місцевого населення. 14 липня міська рада прийняла рішення про перенесення статуї в музей.

Олександр Баранов очолював російські поселення в Північній Америці з 1790 по 1818 рік. У 1799 році він заснував форт Новоархангельськ, який після продажу Аляски США перейменували в Сітку. Баранов кілька років воював з місцевими племенами — тлінкіті. За відбиття їх набігів на поселення він отримав орден Святої Анни II ступеня.