На Аляске решили убрать памятник руководителю территорий во времена принадлежности к России, Москва отреагировала
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Посольство России в Америке выразило сожаление в связи с решением властей американского города Ситка (штат Аляска) переместить статую правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова в музей. Соответствующее заявление российского посла Анатолия Антонова опубликовано в Facebook дипмиссии РФ, передает УНН.
“Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главному правителю русских поселений в Северной Америке, установленная в 1989 году”, — отметил Антонов.
Он также выразил сожаление о том, что “история продолжает политизироваться”.
По словам Антонова, Баранов много сделал для развития Аляски: под его руководством было построено свыше 200 поселений, открывались школы, библиотеки, храмы, судостроительные верфи, сельскохозяйственные колонии и заводы.
Комментируя перенос памятника, Антонов отметил, что российское посольство не обращалось к мэру или губернатору с призывом не допустить демонтажа монумента, чтобы Россию “в очередной раз не обвинили во вмешательстве во внутренние дела”.
При этом он отметил, что координационный совет организаций российских соотечественников США и конгресс русских американцев направили открытые письма законодателям штата и города. По его словам, петиция набрала около 6 тыс. голосов.
В конце июня часть жителей Ситки выступила с призываом снести памятник Баранову, расположенный в центре города. Главу русской Аляски обвиняли в том числе в геноциде местного населения. 14 июля городской совет принял решение о переносе статуи в музей.
Александр Баранов возглавлял русские поселения в Северной Америке с 1790 по 1818 год. В 1799 году он основал форт Новоархангельск, который после продажи Аляски США переименовали в Ситку. Баранов несколько лет воевал с местными племенами — тлинкитами. За отражение их набегов на поселения он получил орден Святой Анны II степени.