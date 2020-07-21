Сенатор США підготував резолюцію проти участі Росії в G7

За словами Дурбіна, документ дає зрозуміти, що сенат буде проти відновлення Групи восьми (G8) за участю Росії до тих пір, поки Москва не припинить “свої зловмисні дії проти України, США і союзників”.

У документі, зокрема, йдеться про незаконну окупацію Росією Криму та Донбасу, здійснення “атак на західні демократії”, а також пропозиції бойовикам нагород за вбивство американських військовослужбовців в Афганістані.

Дурбін заявив, що президент США Дональд Трамп, замість того щоб використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти для боротьби з погрозами з боку РФ щодо американських військових, виборів в Сполучених Штатах і суверенітету демократичних країн по всьому світу, прагне нормалізувати відносини з Росією і “винагородити Кремль”.

Резолюцію підтримали 12 колег Дурбіна, зазначає прес-служба сенатора.

Росію виключили з числа учасників саміту в 2014 році, після окупації Криму. Тоді лідери клубу відмовилися приїхати на захід в Сочі і зібралися без президента РФ Володимира Путіна в Брюсселі. З тих пір саміт проходить у форматі G7.

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Саміт “Групи семи” в цьому році був запланований на червень, проте пізніше американський президент переніс його щонайменше до вересня і заявив, що хотів би провести його в розширеному форматі: за участю не тільки Росії, але і Південної Кореї, Австралії та Індії.

У Кремлі раніше говорили, що Москва не відмовляється від спілкування в будь-яких форматах, але її повернення в групу не є самоціллю.