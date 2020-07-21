Сенатор США підготував резолюцію проти участі Росії в G7
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Американські сенатори внесли на розгляд резолюцію проти включення Росії до складу G7. Автор ініціативи — сенатор-демократ від штату Іллінойс Дік Дурбін, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу сенатора.
За словами Дурбіна, документ дає зрозуміти, що сенат буде проти відновлення Групи восьми (G8) за участю Росії до тих пір, поки Москва не припинить “свої зловмисні дії проти України, США і союзників”.
У документі, зокрема, йдеться про незаконну окупацію Росією Криму та Донбасу, здійснення “атак на західні демократії”, а також пропозиції бойовикам нагород за вбивство американських військовослужбовців в Афганістані.
Дурбін заявив, що президент США Дональд Трамп, замість того щоб використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти для боротьби з погрозами з боку РФ щодо американських військових, виборів в Сполучених Штатах і суверенітету демократичних країн по всьому світу, прагне нормалізувати відносини з Росією і “винагородити Кремль”.
Резолюцію підтримали 12 колег Дурбіна, зазначає прес-служба сенатора.
Росію виключили з числа учасників саміту в 2014 році, після окупації Криму. Тоді лідери клубу відмовилися приїхати на захід в Сочі і зібралися без президента РФ Володимира Путіна в Брюсселі. З тих пір саміт проходить у форматі G7.
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Саміт “Групи семи” в цьому році був запланований на червень, проте пізніше американський президент переніс його щонайменше до вересня і заявив, що хотів би провести його в розширеному форматі: за участю не тільки Росії, але і Південної Кореї, Австралії та Індії.
У Кремлі раніше говорили, що Москва не відмовляється від спілкування в будь-яких форматах, але її повернення в групу не є самоціллю.