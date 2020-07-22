Доклад британского парламента о вмешательстве РФ в выборы: Лондон сильно недооценил российскую угрозу

Как пишет издание, декабрьские утечки информации предполагали, что в докладе будут упоминаться девять российских бизнесменов, которые являются донорами консерваторов. Но в опубликованной версии — во всяком случае, в открытой его части — их имена не называют.

“Похоже, что Россия считает Британию одной из своих главных целей на Западе с точки зрения разведки. И хотя мы не получаем угроз такого уровня, как страны, граничащие с Россией, наши свидетели предполагают, что в списке „приоритетов“ мы — сразу после США и НАТО. Это скорее всего из-за нашего тесного сотрудничества с США”, — говорится в тексте доклада.

Хотя никаких фамилий в докладе нет, в нем все же осталась отсылка к неким “российским олигархам”, близким к Владимиру Путину, которые успешно интегрировались в политическую жизнь Британии.

“Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира: ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела”, — заявил практически одновременно с публикацией доклада пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитирует издание.

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Еще до публикации доклада британские журналисты предполагали, о чем в нем может идти речь. И находили “скелеты в шкафу” не только у нынешнего премьера Бориса Джонсона, но и у его предшественников — Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона. Вспоминали и реакцию британских властей на убийство Александра Литвиненко, а вернее, годы, которые потребовались Британии, чтобы начать публичное расследование.

“Боюсь, что главный виновник — это российские деньги, — за день на публикации доклада предполагал колумнист Times Эдвард Лукас (он один из тех людей, кого авторы доклада опрашивали во время своей работы). — Этот виновник, с одной стороны, подпитывает влиятельную индустрию отмывания денег, а с другой — стимулирует рынок особняков и пентхаусов. Кроме того, он приносит пожертвования политическим деятелям и их сторонникам, и не в последнюю очередь — в Консервативной партии”.

Можно сказать, что в итоге сбылось сделанное за несколько месяцев до публикации доклада предположение корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Гордона Кореры. Он говорил, что в докладе меньше доказательств, чем рассчитывают многие, но их больше, чем ожидают другие. Действительно, в документе нет сведений, которые бы доказывали, что Россия успешно повлияла на британские выборы. Речь идет о попытках.

Правда, далеко не все доказательства и обоснования вошли в публичную версию доклада — некоторые факты останутся только в засекреченном приложении, чтобы защитить источники и оставить в тайне методы разведки. Доступ к неотредактированной версии будут иметь только чиновники на самом высоком уровне.

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В докладе перечисляются основные угрозы, которые, как считают британские депутаты, исходят от России. Это киберугрозы, дезинформация и ее влияние на общественно-политическую жизнь в стране, а также выходцы из России, которые переехали в Британию, получили местные паспорта и начали активно участвовать в политической жизни страны.

И хотя этот доклад фокусируется на угрозах, исходящих от России, судя по формулировкам, его главная цель — заставить работать британское правительство. Например, авторы доклада приходят к выводу, что несмотря на очевидные свидетельства того, что Британия была мишенью в кампании по дезинформации, ни одно ведомство в стране не взяло на себя ответственность за решение этой проблемы.

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Доклад, на публикацию которого ждали десять месяцев, вышла в последний день работы британского парламента: сегодня, 22 июля, депутаты уходят на летние каникулы.

Предварительный состав комитета по разведке готовил документ полтора года, а опубликовать его изначально планировали еще в ноябре 2019-го, правда, правительство отложило публикацию на месяц. За этот месяц в Британии прошли новые парламентские выборы, на которых консерваторы получили большинство, а Борис Джонсон утвердился в кресле премьер-министра страны.

Оппоненты из Лейбористской партии упрекали правительство: своевременное появление доклада, считали они, могло бы существенно повлиять на итоги этих выборов. По меньшей мере, к Борису Джонсона появились дополнительные вопросы.

Но даже после триумфальных для консерваторов выборов доклад так и не увидел свет — формально ждали, пока сформируется новый состав комитета. Сам Борис Джонсон все это время говорил, что скандал вокруг документа “чрезмерно раздут” и в нем нет никаких доказательств того, что Россия якобы вмешивалась в британские выборы.

Новый скандал разразился уже при формировании комитета, задача которого — надзор за работой британских разведслужб. Главным фаворитом на должность председателя комитета был консерватор Крис Грейлинг, который в разные годы был и министром юстиции, и министром транспорта страны.

Но — неожиданно для многих — должность получил его коллега по партии Джулиан Льюис, который сам выдвинул свою кандидатуру. Источник ВВС в британском правительстве говорит, что господин Льюис “действовал вместе с лейбористами и другими членами оппозиции, преследуя собственные цели”. За эту выходку его исключили из партии, но председателем комитета он все-таки стал. Считают, что именно победа господина Льюиса содействовала выходу доклада о вмешательстве в выборы.

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Впрочем, накануне выхода доклада глава Министерства иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Россия, наверное, пыталась вмешаться и в выборы 2019 года — те самые, на которых победили консерваторы.

Господин Рааб заявил, что Россия незаконно получила официальные бумаги, в которых содержались подробности торговых переговоров между Британией и США, после чего выложила их в интернет. Этим, по мнению господина Рааба, воспользовалась Лейбористская партия в рамках своей предвыборной кампании.

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Комментируя заявление господина Рааба, российский посол в Лондоне Андрей Келин сказал ВВС: “Мы вообще не вмешиваемся. Мы не видим никакого смысла допускать вмешательства, потому что для нас неважно, будет во главе страны Консервативная партия или Лейбористская — мы все равно будем пытаться улучшить те отношения, которые есть”.

Россия традиционно отвергает обвинения во вмешательстве в выборы. Правда, на прошлой неделе Великобритания, США и Канада одновременно обвинили российских хакеров в атаке на медицинские лаборатории Запада. Цель — вакцина от коронавируса.

Заместитель министра внутренних дел Великобритании по вопросам безопасности Джеймс Брокеншир в интервью ВВС признался, что речь идет о “практически полной уверенности” в том, какая именно группа атаковала лаборатории. Более того, по его словам, Запад считает, что эта группа хакеров связана с российскими спецслужбами.

Представитель президента России Дмитрий Песков сказал: “Мы не воспринимаем подобные обвинения, так же как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года”.

Двое российских бизнесменов, упомянутых в британском докладе, уже комментировали ВВС эту ситуацию. Александр Лебедев назвал это “хохотом”, а Александр Темерко открыто сказал, что дружит с Борисом Джонсоном и, кроме того, не просто финансово поддерживает консерваторов, а является членом партии.

Как пишет издание, любой человек, зарегистрированный в Великобритании как избиратель, может быть донором политических партий. Более того, полный список тех, кто пожертвовал деньги, регулярно публикуют на сайте избирательной комиссии — включая суммы, которые эти люди перевели разным политическим силам. Так что сам факт того, что владельцы британских паспортов — пусть и выходцы из России — перечисляли деньги консерваторам, все же не говорит о попытках вмешательства в выборы.