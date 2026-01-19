Допомога 7000 грн на малюка до року: ПФУ розповів, коли розпочнуться виплати

$43.180.08
Ексклюзив
16:20 • 868 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 4646 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 8610 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 11165 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 12352 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 28447 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 29342 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17652 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23133 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31475 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
Популярнi новини
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 21071 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 23768 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 43467 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04 • 22603 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра11:20 • 15683 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 11165 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 28447 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 29342 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 43596 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 68579 перегляди
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 5530 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 23886 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 21167 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 28728 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 41030 перегляди
Допомога 7000 грн на малюка до року: ПФУ розповів, коли розпочнуться виплати

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Виплати 7 тисяч гривень на дитину до року планують розпочати наступного місяця. Кошти можна витратити на речі, навчання чи інші послуги для дитини.

Допомога 7000 грн на малюка до року: ПФУ розповів, коли розпочнуться виплати

Виплати підтримки родин до року у розмірі 7 тисяч гривень планують вже наступного місяця. Витратити ці кошти можна на речі, навчання чи інші послуги для дитини. Про це в Медіацентрі Україна сказав Євген Капінус, Голова правління Пенсійного фонду України, пише УНН.

Є деякі технічні нюанси щодо використання спецрахунків, які необхідні для цих виплат. Сподіваємось, що до кінця наступного місяця це питання буде вирішено і ми зможемо здійснювати перерахування коштів

- сказав він.

У ПФУ нагадали, що допомога по догляду за дитиною до 1 року – 7 000 грн щомісяця. Її можуть отримати як батьки дітей, народжених у 2026 році, так і матері, які народили у 2025 році, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився один рік. Заява подається до Пенсійного фонду України.

Українці отримують соціальну допомогу при усиновленні дітей: алгоритм виплат29.12.25, 06:18 • 12274 перегляди

Ольга Розгон

Суспільство
Пенсійний фонд України