Допомога 7000 грн на малюка до року: ПФУ розповів, коли розпочнуться виплати

Виплати підтримки родин до року у розмірі 7 тисяч гривень планують вже наступного місяця. Витратити ці кошти можна на речі, навчання чи інші послуги для дитини. Про це в Медіацентрі Україна сказав Євген Капінус, Голова правління Пенсійного фонду України, пише УНН.

Є деякі технічні нюанси щодо використання спецрахунків, які необхідні для цих виплат. Сподіваємось, що до кінця наступного місяця це питання буде вирішено і ми зможемо здійснювати перерахування коштів - сказав він.

У ПФУ нагадали, що допомога по догляду за дитиною до 1 року – 7 000 грн щомісяця. Її можуть отримати як батьки дітей, народжених у 2026 році, так і матері, які народили у 2025 році, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився один рік. Заява подається до Пенсійного фонду України.

