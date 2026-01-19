Помощь 7000 грн на малыша до года: ПФУ рассказал, когда начнутся выплаты

Выплаты поддержки семей до года в размере 7 тысяч гривен планируются уже в следующем месяце. Потратить эти средства можно на вещи, обучение или другие услуги для ребенка. Об этом в Медиацентре Украина сказал Евгений Капинус, Председатель правления Пенсионного фонда Украины, пишет УНН.

Есть некоторые технические нюансы по использованию спецсчетов, которые необходимы для этих выплат. Надеемся, что до конца следующего месяца этот вопрос будет решен и мы сможем осуществлять перечисление средств - сказал он.

В ПФУ напомнили, что пособие по уходу за ребенком до 1 года – 7 000 грн ежемесячно. Его могут получить как родители детей, рожденных в 2026 году, так и матери, родившие в 2025 году, если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился один год. Заявление подается в Пенсионный фонд Украины.

