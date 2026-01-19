Помощь 7000 грн на малыша до года: ПФУ рассказал, когда начнутся выплаты

$43.180.08
Эксклюзив
16:20 • 778 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 4520 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 8484 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 11076 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 12315 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 28390 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 29300 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17652 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23127 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31459 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 21071 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 23768 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 43467 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 22603 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 15683 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 11065 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 28384 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 29295 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 43519 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 68539 просмотра
Помощь 7000 грн на малыша до года: ПФУ рассказал, когда начнутся выплаты

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Выплаты 7 тысяч гривен на ребенка до года планируют начать в следующем месяце. Средства можно потратить на вещи, обучение или другие услуги для ребенка.

Помощь 7000 грн на малыша до года: ПФУ рассказал, когда начнутся выплаты

Выплаты поддержки семей до года в размере 7 тысяч гривен планируются уже в следующем месяце. Потратить эти средства можно на вещи, обучение или другие услуги для ребенка. Об этом в Медиацентре Украина сказал Евгений Капинус, Председатель правления Пенсионного фонда Украины, пишет УНН.

Есть некоторые технические нюансы по использованию спецсчетов, которые необходимы для этих выплат. Надеемся, что до конца следующего месяца этот вопрос будет решен и мы сможем осуществлять перечисление средств

- сказал он.

В ПФУ напомнили, что пособие по уходу за ребенком до 1 года – 7 000 грн ежемесячно. Его могут получить как родители детей, рожденных в 2026 году, так и матери, родившие в 2025 году, если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился один год. Заявление подается в Пенсионный фонд Украины.

Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29.12.25, 06:18 • 12274 просмотра

Ольга Розгон

Общество
Пенсионный фонд Украины