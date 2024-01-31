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Донеччина: армійці рф з "Ураганів" вгатили по селищу Цукурине, загинула жінка

Донеччина: армійці рф з "Ураганів" вгатили по селищу Цукурине, загинула жінка

Київ • УНН

 • 36298 перегляди

70-річна жінка загинула після того, як росіяни обстріляли селище Цукурине в Донецькій області з ракетних установок "Ураган".

Росіяни з "Ураганів" обстріляли селище Цукурине, що в Селидівській громаді, на Донеччині. Через цю атаку загинула місцева мешканка. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

1 людина загинула у Цукуриному Селидівської громади. Сьогодні ввечері росіяни обстріляли містечко з Ураганів — поцілили у приватний сектор. Від обстрілу загинула 70-річна жінка.

- повідомив очільник ОВА.

Деталі

За даними голови ОВА через ці атаки у селищі пошкоджені 10 приватних будинків, 2 сільгосппідприємства та автобус. Крім того, снарядами загарбників була перебита лінія електропередач.

Філашкін нагадав, що навіть відносно віддалені від фронту громади Донеччини — небезпечні для мирних жителів. Росіяни свідомо б'ють по цивільним, щоб принести якомога більше жертв.

Голова ОВА вкотре закликав мешканців регіону до евакуації.

Окупанти з артилерії обстріляли Авдіївку: загинула 47-річна жінка30.01.24, 13:12 • 32915 переглядiв

Додатково

Вдень Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що в Авдіївці досі залишається близько тисячі людей, евакуація триває.

Тетяна Салганік

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