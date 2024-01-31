Донеччина: армійці рф з "Ураганів" вгатили по селищу Цукурине, загинула жінка
Київ • УНН
70-річна жінка загинула після того, як росіяни обстріляли селище Цукурине в Донецькій області з ракетних установок "Ураган".
Росіяни з "Ураганів" обстріляли селище Цукурине, що в Селидівській громаді, на Донеччині. Через цю атаку загинула місцева мешканка. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
1 людина загинула у Цукуриному Селидівської громади. Сьогодні ввечері росіяни обстріляли містечко з Ураганів — поцілили у приватний сектор. Від обстрілу загинула 70-річна жінка.
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За даними голови ОВА через ці атаки у селищі пошкоджені 10 приватних будинків, 2 сільгосппідприємства та автобус. Крім того, снарядами загарбників була перебита лінія електропередач.
Філашкін нагадав, що навіть відносно віддалені від фронту громади Донеччини — небезпечні для мирних жителів. Росіяни свідомо б'ють по цивільним, щоб принести якомога більше жертв.
Голова ОВА вкотре закликав мешканців регіону до евакуації.
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Вдень Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що в Авдіївці досі залишається близько тисячі людей, евакуація триває.