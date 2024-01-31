Донетчина: армейцы рф из "Ураганов" вколотили по поселку Цукурино, погибла женщина

Россияне из "Ураганов" обстреляли поселок Цукурино, что в Селидовской громаде, в Донецкой области. Из-за этой атаки погибла местная жительница. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 человек погиб в Цукурино Селидовской громады. Сегодня вечером россияне обстреляли городок из Ураганов - попали в частный сектор. От обстрела погибла 70-летняя женщина. - сообщил глава ОВА.

Детали

По данным главы ОВА из-за этих атак в поселке повреждены 10 частных домов, 2 сельхозпредприятия и автобус. Кроме того, снарядами захватчиков была перебита линия электропередач.

Филашкин напомнил, что даже относительно отдаленные от фронта громады Донетчины - опасны для мирных жителей. Россияне сознательно бьют по гражданским, чтобы принести как можно больше жертв.

Председатель ОВА в очередной раз призвал жителей региона к эвакуации.

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Днем Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что в Авдеевке до сих пор остается около тысячи человек, эвакуация продолжается.