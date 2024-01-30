оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибла 47-летняя женщина

Сегодня утром россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, в результате чего погиб один человек. Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Около 10 утра россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, попали в частный дом. Погибла 47-летняя женщина - говорится в заметке.

Кроме того, в результате обстрела повреждены несколько частных домов и многоэтажка.

По словам Филашкина, сейчас на месте работают представители местной власти, полиция и спасатели.

Напомним,

Спасатели в Мирнограде Донецкой области спасли женщину, которая оказалась под завалами после того, как российский удар повредил двухэтажный дом.