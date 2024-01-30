оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибла 47-летняя женщина

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
  •  40997 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
  •  73506 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
  •  101309 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
  •  107096 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
  •  135637 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  152151 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Эксклюзив
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  144137 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

Эксклюзив
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  141341 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  218122 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  275973 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибла 47-летняя женщина

оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибла 47-летняя женщина

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 11:12  •  19834 просмотра

Read in English

В результате российского артиллерийского обстрела Авдеевки Донецкой области погибла 47-летняя женщина, повреждены несколько домов.

Сегодня утром россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, в результате чего погиб один человек. Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали 

Около 10 утра россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, попали в частный дом. Погибла 47-летняя женщина 

- говорится в заметке.

Кроме того, в результате обстрела повреждены несколько частных домов и многоэтажка.

По словам Филашкина, сейчас на месте работают представители местной власти, полиция и спасатели.

Напомним,

Спасатели в Мирнограде Донецкой области спасли женщину, которая оказалась под завалами после того, как российский удар повредил двухэтажный дом.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Окупанти з артилерії обстріляли Авдіївку: загинула 47-річна жінка
occupants shelled Avdiivka with artillery: 47-year-old woman killed
Новости по теме

оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибла 47-летняя женщина

В результате российского артиллерийского обстрела Авдеевки Донецкой области погибла 47-летняя женщина, повреждены несколько домов.

Война •   •  19834 просмотра
оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибла 47-летняя женщина

Ночной обстрел Херсонщины: из-под завалов жилого дома достали тело погибшего

Ночью российские войска нанесли удар по поселку Велетенское Херсонской области, в результате которого погиб 65-летний мужчина и была ранена 51-летняя женщина.

Война •   •  18660 просмотра
Ночной обстрел Херсонщины: из-под завалов жилого дома достали тело погибшего

К пожизненному заключению приговорен командир мотострелковой бригады ВС РФ, который расстрелял военнослужащего ВСУ и пытал жителей Черниговщины

Российского майора приговорили к пожизненному заключению за расстрел и пытки украинского солдата и гражданских лиц в селе в Черниговской области. Он командовал батальоном, который оккупировал село, нашел и убил украинского солдата, а также пытал местных жителей, в том числе несовершеннолетнего.

Война •   •  16981 просмотра
К пожизненному заключению приговорен командир мотострелковой бригады ВС РФ, который расстрелял военнослужащего ВСУ и пытал жителей Черниговщины

"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Ивано-Франковскую область

В воскресенье Национальный тур "Кіно заради Перемоги!" привез кинопоказ в Тлумач Ивано-Франковской области. Был показан исторический фильм "Довбуш". Режиссер Олесь Санин поделился воспоминаниями о создании фильма.

Общество •   •  13597 просмотра
"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Ивано-Франковскую область

На Таврическом направлении уничтожен российский "Бук", враг возобновил авиаудары - Транавский

Уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и 235 беспилотников на Таврическом направлении.

Война •   •  14768 просмотра
На Таврическом направлении уничтожен российский "Бук", враг возобновил авиаудары - Транавский

Орбан озвучил требование для участия Венгрии в совместном решении стран ЕС о пакете помощи для Украины

Венгрия готова присоединиться к общеевропейскому решению о финансировании помощи Украине, если будет гарантия, что будет возможность ежегодно решать, предоставлять ли деньги.

Политика •   •  16092 просмотра
Орбан озвучил требование для участия Венгрии в совместном решении стран ЕС о пакете помощи для Украины

россияне ударили по Харьковщине: есть попадания в области - ОВА

россия нанесла удар по Харьковской области. Пострадавших на эту минуту нет.

Война •   •  15154 просмотра
россияне ударили по Харьковщине: есть попадания в области - ОВА

Минздрав: в Украину доставили 340 тысяч доз оральной вакцины против полиомиелита

Украина получила 340 000 доз оральной полиомиелитной вакцины от ЮНИСЕФ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) для обеспечения иммунизации детей в 2024 году. Прививки от полиомиелита делают детям в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет, чтобы обеспечить защиту на всю жизнь.

Здоровье •   •  11693 просмотра
Минздрав: в Украину доставили 340 тысяч доз оральной вакцины против полиомиелита

Восхвалял "гиви" и "моторолу": настоятеля храма УПЦ МП из Винницкой области приговорили к двум годам за решеткой

Настоятеля одного из храмов Винницкой епархии УПЦ (МП) приговорили к 2 годам лишения свободы за поддержку российской агрессии и распространение прокремлевских нарративов.

Война •   •  14381 просмотра
Восхвалял "гиви" и "моторолу": настоятеля храма УПЦ МП из Винницкой области приговорили к двум годам за решеткой

Израиль объявил о неизбежном развертывании военных сил на границе с Ливаном

Израиль объявил о скором развертывании войск на границе с Ливаном, заявив, что войска могут "очень скоро вступить в боевые действия" там. Министр обороны Йоав Галант заявил, что армейские подразделения движутся на север из Газы для усиления сил на северной границе.

Новости Мира •   •  13190 просмотра
Израиль объявил о неизбежном развертывании военных сил на границе с Ливаном