Окупанти з артилерії обстріляли Авдіївку: загинула 47-річна жінка
Київ • УНН
Внаслідок російського артилерійського обстрілу Авдіївки Донецької області загинула 47-річна жінка, пошкоджено кілька будинків.
Сьогодні вранці росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, внаслідок чого загинула одна людина. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
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Близько 10 ранку росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, влучили у приватний будинок. Загинула 47-річна жінка
Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків і багатоповерхівка.
За словами Філашкіна, наразі на місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.
Нагадаємо
Рятувальники в Мирнограді Донецької області врятували жінку, яка опинилася під завалами після того, як російський удар пошкодив двоповерховий будинок.