Донеччина: росіяни вбили трьох цивільних, ще одного поранили

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"За 24 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини — у Соледарі. Ще 1 людина отримала поранення", - зазначив голова ОВА.

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські загарбники за 23 серпня вбили у Донецькій області ще одну цивільну особу, двох - поранили.