Донеччина: росіяни вбили трьох цивільних, ще одного поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За 24 серпня російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 24 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини — у Соледарі. Ще 1 людина отримала поранення", - зазначив голова ОВА.
Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські загарбники за 23 серпня вбили у Донецькій області ще одну цивільну особу, двох - поранили.