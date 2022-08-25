Донецкая область: россияне убили троих гражданских, еще одного ранили

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"За 24 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области — в Соледаре. Еще 1 человек получил ранения", - отметил председатель ОВА.

Он также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские захватчики за 23 августа убили в Донецкой области еще одного гражданского человека, двоих – ранили.