Донецкая область: россияне убили троих гражданских, еще одного ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. За 24 августа российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 24 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области — в Соледаре. Еще 1 человек получил ранения", - отметил председатель ОВА.
Он также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские захватчики за 23 августа убили в Донецкой области еще одного гражданского человека, двоих – ранили.