Донеччина: росіяни вбили одного цивільного, поранили - двох
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські загарбники за 23 серпня вбили у Донецькій області ще одну цивільну особу, двох - поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 23 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 2 людини отримали поранення", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські загарбники за 22 серпня вбили у Донецькій області ще одну цивільну особу, 7 - поранили.