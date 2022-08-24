Донецкая область: россияне убили одного гражданского, ранили - двоих

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"За 23 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские захватчики за 22 августа убили в Донецкой области еще одного гражданского человека, 7 – ранили.