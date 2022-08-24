Донецкая область: россияне убили одного гражданского, ранили - двоих
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские захватчики за 23 августа убили в Донецкой области еще одного гражданского человека, двоих - ранили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 23 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения", - отметил он.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские захватчики за 22 августа убили в Донецкой области еще одного гражданского человека, 7 – ранили.