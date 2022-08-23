Донеччина: росіяни вбили ще одного цивільного, поранили - 7
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські загарбники за 22 серпня вбили у Донецькій області ще одну цивільну особу, 7 - поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 22 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Соледарі. Ще 7 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.
Деталі
За оприлюдненими головою ОВА даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 758 мирних людей, поранено ще 1950.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.
Доповнення
Як вказував Кириленко, російські окупанти зазнають значних втрат і змушені відходити на Донеччині, і на тлі цього чинять терор з обстрілами з усіх видів озброєня не лише по лінії фронту, але й по всій області.