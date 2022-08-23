Донецкая область: россияне убили еще одного гражданского, ранили - 7

Цитата

"За 22 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области - в Соледаре. Еще 7 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.

Детали

По обнародованным главой ОВА данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 758 мирных людей, ранены еще 1950.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.

Дополнение

Как указывал Кириленко, российские оккупанты несут значительные потери и вынуждены отходить в Донецкой области, и на фоне этого совершают террор с обстрелами из всех видов вооружения не только по линии фронта, но и по всей области.