Ворог не може пройти оборону і чинить терор проти всієї Донеччини - Кириленко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські окупанти зазнають значних втрат і змушені відходити на Донеччині, і на тлі цього чинять терор з обстрілами з усіх видів озброєня не лише по лінії фронту, але й по всій області. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, пише УНН.
Цитата
"Ситуація лишається напруженою, але це не просто якісь стандартні фрази. Точно відповідаю, що є контрольована. По лінії фронту йдуть постійні обстріли. Бахмут також протягом доби неодноразово обстрілювався, і це є одна з найгарячіших точок, яка наближена до лінії фронту. І Бахмут, так само Соледар, найгарячіші точки, які я завжди визначаю, це є Мар'їнка, Красногор'ївка, Авдіївка, Торецьк, там цілодобові обстріли тривають", - зазначив Кириленко.
Утім, зі слів голови ОВА, "ворог оборону не може пройти". "Він зазнає дуже значних втрат і змушений відходити, перегруповуватись і знову ж таки чинити терор не просто по лінії фронту, а всієї Донеччини загалом. Там, де не досягає ствольна артилерія, РСЗВ, застосовують ракетні удари, авіацію - практично все озброєння, яке є у ворога", - вказав Кириленко.
"Утім не просто ми тримаємо, продовжуємо укріплюватись, наносити удари, щоб ворог не пройшов, ніс максимально можливі втрати. І в подальшому вже переходити до інших дій відповідно до визначених планів командування і Верховного Головнокомандувача ЗС України - Президента", - зазначив голова ОВА.
Деталі
З його слів, евакуація з області триває і з 1 млн 670 тис. лишилось максимум 370 тисяч населення - три чверті фактично виїхало. Так, після указу Президента фактично виїхало понад 6 тис. осіб.
Доповнення
Як повідомляє поліція області, за минулу добу росія завдала 22 удари по Донеччині. Ворог застосував ракети та артилерію по 14 населених пунктах. Найбільше постраждала Авдіївка – задокументовано сім ударів по місту. Окупаційні війська били ракетами ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією та авіацією. Зруйновано та пошкоджено 51 об’єкт – 40 житлових будинків, комунальне підприємство, школа, сільхозтехніка, ангар і будівля виправної колонії. Є поранені та загиблі серед мирного населення.