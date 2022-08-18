Враг не может пройти оборону и совершает террор против всей Донецкой области - Кириленко

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"Ситуация остается напряженной, но это не просто какие-то стандартные фразы. Точно отвечаю, что контролируемая. По линии фронта идут постоянные обстрелы. Бахмут также в течение суток неоднократно обстреливался, и это одна из самых горячих точек, которая приближена к линии фронта. И Бахмут, так же Соледар, самые горячие точки, которые я всегда определяю, это Марьинка, Красногорьевка, Авдеевка, Торецк, там круглосуточные обстрелы продолжаются", - отметил Кириленко.

Впрочем, по словам главы ОВА, "враг оборону не может пройти". "Он несёт очень значительные потери и вынужден отходить, перегруппировываться и опять-таки совершать террор не просто по линии фронта, а всей Донецкой области в целом. Там, где не достает ствольная артиллерия, РСЗО, применяют ракетные удары, авиацию - практически все оружие, которое есть у врага", - указал Кириленко.

"Впрочем, не просто мы держим, продолжаем укрепляться, наносить удары, чтобы враг не прошел, нес максимально возможные потери. И в дальнейшем уже переходить к другим действиям в соответствии с определенными планами командования и Верховного Главнокомандующего ВС Украины - Президента", - отметил голова ОВА.

Детали

По его словам, эвакуация из области продолжается, и из 1 млн 670 тыс. осталось максимум 370 тысяч населения – три четверти фактически уехало. Так, после указа Президента фактически выехали более 6 тыс. человек.

Дополнение

Как сообщает полиция области, за минувшие сутки россия нанесла 22 удара по Донецкой области. Враг применил ракеты и артиллерию по 14 населенным пунктам. Больше всего пострадала Авдеевка – задокументировано семь ударов по городу. Оккупационные войска били ракетами ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», «Град», артиллерией и авиацией. Разрушены и повреждены 51 объект – 40 жилых домов, коммунальное предприятие, школа, сельхозтехника, ангар и здание исправительной колонии. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.