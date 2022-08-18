Донеччина: росіяни вбили трьох цивільних, поранили - 6
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. За 17 серпня російські загарбники вбили 3 мирних жителів Донеччини, ще 6 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 17 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще 6 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські загарбники за 16 серпня вбили у Донецькій області ще 2 цивільних осіб, 7 - поранили.