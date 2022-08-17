Донеччина: росіяни вбили ще двох цивільних, поранили - 7
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські загарбники за 16 серпня вбили у Донецькій області ще 2 цивільних осіб, 7 - поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 16 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Зайцевому. Ще 7 людей отримали поранення", - зазначив Кириленко у Telegram.
Деталі
За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 736 мирних людей, поранено ще 1912.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.
Доповнення
На всій лінії фронту на Донеччині дуже гаряче, але і відносно віддалені міста також піддаються періодичним ударам, зазначав Кириленко.