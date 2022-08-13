"Обстріли по лінії фронту постійні": Кириленко назвав найгарячіші напрямки на Донеччині

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"Зараз також найбільш напруженими напрямками лишається Бахмутський напрямок, Авдіївський, і на Краматорському напрямку в бік Слов'янська, Краматорська ворог також не припиняє спроб, і ми бачимо по тому, які є сили і де вони зосереджуються, щоб здійснити впевнені свої нездійсненні мрії по захопленню цих міст. Тому вся лінія фронту - дуже гаряче, але і міста відносно віддалені також піддаються періодичним або ракетним ударам або обстрілам з РСЗВ", - сказав Кириленко.

Деталі

Так, він зазначив, що день почався з обстрілів. "Знаєте, ніч в день переходить. Обстріли не припиняються. Це є такі реалії сьогодення на Донеччині. Обстріли по лінії фронту постійні. Минула доба була дуже гаряче - обстріли і ракетні удари, по місту Краматорську було нанесено ракетний удар. Всього за добу п'ять людей загинуло серед цивільного населення і 35-ть осіб по всій області отримали поранення різного ступеня важкості", - повідомив голова ОВА.

Доповнення

У результаті обстрілу Краматорська на Донеччині напередодні загинуло троє людей.