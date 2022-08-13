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"Обстрелы по линии фронта постоянны": Кириленко назвал самые горячие направления в Донецкой области

Киев • УНН

 • 299968 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. На всей линии фронта в Донецкой области очень горячо, но и относительно отдаленные города также подвергаются периодическим ударам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, перечислив наиболее напряженные направления, пишет УНН.

"Обстрелы по линии фронта постоянны": Кириленко назвал самые горячие направления в Донецкой области

Цитата

"Сейчас также наиболее напряженными направлениями остается Бахмутское направление, Авдеевское, и на Краматорском направлении в сторону Славянска, Краматорска враг также не прекращает попыток, и мы видим по тому, какие есть силы и где они сосредотачиваются, чтобы осуществить уверенные свои несбыточные мечты по захвату этих городов. Поэтому вся линия фронта - очень горячая, но и города относительно отдаленные также подвергаются периодическим или ракетным ударам или обстрелам из РСЗО", - сказал Кириленко.

Детали

Так, он отметил, что день начался с обстрелов. "Знаете, ночь в день переходит. Обстрелы не прекращаются. Это такие реалии сегодняшнего дня в Донецкой области. Обстрелы по линии фронта постоянны. Прошедшие сутки были очень горячие - обстрелы и ракетные удары, по городу Краматорску был нанесен ракетный удар. Всего за сутки 5 человек погибли среди гражданского населения и 35 человек по всей области получили ранения разной степени тяжести", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

В результате обстрела Краматорска в Донецкой области накануне погибли три человека.

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