Донецкая область: россияне убили еще двух гражданских, ранили - 7

Цитата

"россия убивает гражданских! За 16 августа россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Зайцево. Еще 7 человек получили ранения", - отметил Кириленко в Telegram.

Детали

По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 736 мирных людей, ранены еще 1912.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.

Дополнение

На всей линии фронта в Донецкой области очень горячо, но и относительно отдаленные города также подвергаются периодическим ударам, отмечал Кириленко.