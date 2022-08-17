Донецкая область: россияне убили еще двух гражданских, ранили - 7
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Российские захватчики за 16 августа убили в Донецкой области еще 2 гражданских лица, 7 – ранили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 16 августа россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Зайцево. Еще 7 человек получили ранения", - отметил Кириленко в Telegram.
Детали
По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 736 мирных людей, ранены еще 1912.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.
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На всей линии фронта в Донецкой области очень горячо, но и относительно отдаленные города также подвергаются периодическим ударам, отмечал Кириленко.