Донецкая область: россияне убили троих гражданских, ранили - 6

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"россия убивает гражданских! За 17 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке, Нетайловом и Кураховке. Еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские захватчики за 16 августа убили в Донецкой области еще 2 гражданских лица, 7 – ранили.