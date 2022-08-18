Донецкая область: россияне убили троих гражданских, ранили - 6
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. За 17 августа российские захватчики убили 3 мирных жителей Донецкой области, еще 6 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 17 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке, Нетайловом и Кураховке. Еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские захватчики за 16 августа убили в Донецкой области еще 2 гражданских лица, 7 – ранили.