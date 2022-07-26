Донеччина: росіяни вбили ще трьох мирних жителів, 8 - поранили

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"росія вбиває цивільних! За 25 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 - в Красногорівці, 1 - у Соледарі та 1 - у Мар'їнці. Ще 8 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

Деталі

За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 642 мирних людини, поранено ще 1668.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.

Доповнення

Росіяни цілеспрямовано гатять по цивільній інфраструктурі у Донецькій області.