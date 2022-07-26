Донецкая область: россияне убили еще троих мирных жителей, 8 - ранили

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Российские захватчики за 25 июля в Донецкой области убили трех гражданских, ранили еще 8 человек, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"россия убивает гражданских! За 25 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 1 - в Красногоровке, 1 - в Соледаре и 1 - в Марьинке. Еще 8 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.

Детали

По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 642 мирных человека, ранены еще 1668.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.

Дополнение

Россияне целенаправленно гатят по гражданской инфраструктуре в Донецкой области.

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