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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Донеччина: росіяни вбили ще одного мирного жителя, одного - поранили

Донеччина: росіяни вбили ще одного мирного жителя, одного - поранили

Київ • УНН

 • 175237 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Російські загарбники за 26 липня на Донеччині вбили одного цивільного, поранили ще одного, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

"росія вбиває цивільних! За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Сіверську. Ще 1 людина отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

Деталі

За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 643 мирних людини, поранено ще 1669.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.

Доповнення

Кириленко зазначав, що російські окупанти гатять та руйнують цивільні інфраструктуру в Донецькій області для того, щоб посіяти паніку серед населення. 

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