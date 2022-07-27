Донеччина: росіяни вбили ще одного мирного жителя, одного - поранили

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"росія вбиває цивільних! За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Сіверську. Ще 1 людина отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

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За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 643 мирних людини, поранено ще 1669.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.

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Кириленко зазначав, що російські окупанти гатять та руйнують цивільні інфраструктуру в Донецькій області для того, щоб посіяти паніку серед населення.