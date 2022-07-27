Донецкая область: россияне убили еще одного мирного жителя, одного - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Российские захватчики за 26 июля в Донецкой области убили одного гражданского, ранили еще одного, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Северске. Еще 1 человек получил ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.
Детали
По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 643 мирных человека, ранены еще 1669.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.
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Кириленко отмечал, что российские оккупанты бьют и разрушают гражданскую инфраструктуру в Донецкой области для того, чтобы посеять панику среди населения.