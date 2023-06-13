Донеччина: окупанти нанесли артилерійські та авіаракеті удари, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. По території Донецької області окупанти нанесли артилерійські та авіаракетні удари. Через це 1 місцевий житель загинув, ще 5 поранено. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
Деталі
На Волноваському напрямку, у Великоновосілківській громаді, одна людина була поранена в результаті подій у селищі Багатирі. Також у місті Шахтарськ були пошкоджені два будинки.
На Донецькому напрямку, в Мар'їнській громаді, внаслідок артилерійського обстрілу, були зафіксовані обстріли міст Красногорівка, Костянтинівка та Катеринівка.
У Курахівській громаді пошкоджено три будинки в селищі Курахівці та два будинки в Кураховому.
Також місто Желанне, що в Очеретинській громаді, зазнало авіаракетного удару.
На Горлівському напрямку, у місті Костянтинівка, одна людина загинула і двоє поранено. У результаті обстрілу були пошкоджені шість будинків.
У Торецькій громаді були пошкоджені два будинки - один у Північному та інший у Нью-Йорку.
Також в Часовоярській громаді було пошкоджено три будинки. У селі Васюківка, що належить Соледарській громаді, були пошкоджені будинки на двох вулицях.
На Лисичанському напрямку, в Лиманській громаді, було пошкоджено чотири будинки - два у Торському та два у Зарічному.
Нагадаємо
За останню добу, в результаті дій російських військ, один мешканець Донеччини був вбитий, ще п'ятеро отримали поранення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти завдали авіаудар по Авдіївці: є поранені, пошкоджені Будинок культури і багатоповерхівки