Донецька область: окупанти за добу вбили одного цивильного, ще п'ятеро поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупанти за минулу добу вбили одного жителя Донецької області, ще п'ятеро людей отримали поранення. Про це інформує УНН, посилаючись на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram.
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“За 12 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Костянтинівці. Ще 5 людей в області дістали поранення”,- написав Кириленко.
За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
12 червня армія рф атакувала місто Авдіївка Донецької області. Двоє людей отримали поранення. Зазнали руйнувань Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі.