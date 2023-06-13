Донецкая область: оккупанты за сутки убили одного гражданского, еще пятеро ранены

Цитата

“За 12 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Константиновке. Еще 5 человек в области получили ранения”,- написал Кириленко.

По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

12 июня армия рф атаковала город Авдеевка Донецкой области. Два человека получили ранения. Подверглись разрушениям Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале.



