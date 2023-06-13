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Донецкая область: оккупанты за сутки убили одного гражданского, еще пятеро ранены

Киев • УНН

 • 570378 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили одного жителя Донецкой области, еще пять человек получили ранения. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Донецкая область: оккупанты за сутки убили одного гражданского, еще пятеро ранены

Цитата

“За 12 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Константиновке. Еще 5 человек в области получили ранения”,- написал Кириленко.

По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

12 июня армия рф атаковала город Авдеевка Донецкой области. Два человека получили ранения. Подверглись разрушениям Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале.

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