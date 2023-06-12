Окупанти завдали авіаудар по Авдіївці: є поранені, пошкоджені Будинок культури і багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. По місту Авдіївка Донецької області у понеділок вранці з авіації завдали удар російські війська. За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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"Двоє поранених цивільних, понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі - так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару", - написав Кириленко.
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За його словами, армія рф в черговий раз вдарила по місту сьогодні о 9:10, двома ракетами.
"За попередньою інформацією, минулося без загиблих; пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні", - повідомив він.
Доповнення
На словами начальника Донецької обласної військової адміністрації, на Донецькому напрямку під ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки — снаряди поцілили в район автобази. За минулу добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, ще двоє людей отримали поранення.