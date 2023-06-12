Оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке: есть раненые, повреждены Дом культуры и многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. По городу Авдеевка Донецкой области в понедельник утром из авиации нанесли удар российские войска. По предварительной информации, два человека получили ранения. Об этом сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
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"Двое раненых гражданских, изувеченные Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара", - написал Кириленко.
Детали
По его словам, армия рф в очередной раз ударила по городу сегодня в 9:10, двумя ракетами.
"По предварительной информации, обошлось без погибших; раненым оказывается медицинская помощь в местной больнице", - сообщил он.
Дополнение
По словам начальника Донецкой областной военной администрации, на Донецком направлении под утро произошел массированный артобстрел Авдеевки — снаряды попали в район автобазы. За минувшие сутки россияне убили одного жителя Донецкой области, еще два человека получили ранения.