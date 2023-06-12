Ворог завдав удару по Донеччині, спричинивши руйнування зі значними збитками - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. російські терористи завдали авіаудару та обстріляли цивільні населені пункти, спричинивши руйнування зі значними збитками. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
Деталі
У районі Волноваського напрямку було зафіксовано авіаудар з боку російських сил по селищу Велика Новосілка, а також артилерійські обстріли поселення Богоявленка, що входить до Вугледарської громади. Як наслідок, були пошкоджені господарчі будівлі.
На Донецькому напрямку рано вранці стався масований обстріл міста Авдіївка. Снаряди приземлилися в районі автобази, спричинивши матеріальні збитки.
У районі Горлівського напрямку було пошкоджено два будинки у Часовоярській громаді та один будинок у місті Торецьк.
На Лисичанському напрямку був пошкоджений будинок у селищі Сіверськ, а також зафіксовано 10 обстрілів у Лиманській громаді.
Доповнення
Також, у тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти продовжують ремонт укріплення "Азовсталі", трансформуючи все у військову базу.
Натомість 35-а окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомила, що одеські морпіхи "в межах контрнаступальних дій звільнили село Сторожове Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року.
Нагадаємо
Протягом останньої доби, 11 червня, російські військові вбили одного мешканця Донеччини, ще двоє отримали поранення.