росіяни вбили ще одного жителя Донеччини, поранили двох
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські війська за 11 червня вбили одного жителя Донецької області, поранили двох. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«За 11 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - в Авдіївці. Ще 2 людини в області дістали поранення», - написав Кириленко.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла про звільнення двох населених пунктів в Донецькій області – Благодатне та Макарівка.