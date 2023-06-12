россияне убили еще одного жителя Донецкой области, ранили двух
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские войска за 11 июня убили одного жителя Донецкой области, ранили двух. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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«За 11 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Авдеевке. Еще 2 человека в области получили ранения», - написал Кириленко.
Он отметил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Макаровка.