россияне убили еще одного жителя Донецкой области, ранили двух

Цитата

«За 11 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Авдеевке. Еще 2 человека в области получили ранения», - написал Кириленко.

Он отметил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Макаровка.